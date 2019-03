Euroopa Parlament hääletas vastuolulise autoriõiguse reformi poolt

Peamine tüliõun on eelnõu artikkel 13. See näeb ette, et internetiplatvormid peavad hakkama vastutama selle eest, kui keegi laeb nende keskkonda autoriõigusi rikkuvat sisu. Vastutus pannakse platvormidele, mis on tegutsenud vähemalt kolm aastat. Veel varem hakkab kohustus kehtima, kui ettevõttel on üle viie miljoni unikaalse külastaja kuus ja juhul, kui Euroopa ettevõtte aastane tulu jõuab kümne miljoni euroni.

Praegu eemaldatakse autoriõigusi rikkuvad videod üldjuhul siis, kui keegi annab sellest portaalile teada ja portaal otsustab video maha võtta. Mida selgem on kohustus rikkumisi ennetada, seda intensiivsemad peavad ilmselt olema ka meetmed, niisiis on ühe lahendusena kirjeldatud n-ö eelseiret või sisutuvastusfiltreid.

See tähendab, et kui keegi laeb YouTube’i video, ei jõuagi see enne platvormile, kui automaatne tuvastussüsteem pole heakskiitu andnud. See omakorda välistab kõik töötlused, mis sarnanevad liiga palju juba olemasolevate teostega.

Mis on artikkel 11?

Pahameelt on tekitanud ka direktiivi artikkel 11. See puudutab lühikokkuvõtteid, mida erinevad portaalid, näiteks Facebook, näitavad lingi juures, kui keegi jagab artiklit Facebookis. Üldjuhul käib sinna juurde artikli foto, pealkiri ja lühikokkuvõte artikli sisust. Kui juba praegu kehtivad tekstidele autoriõigused, siis tulevikus peaksid hakkama platvormid ostma kirjastustelt eraldi litsentsi, et selliseid lühikokkuvõtteid avaldada.

Artikkel 11 lähtus tekkefaasis eelkõige Saksa kirjastuste huvidest, kuid seegi on aja jooksul kohandunud EL-i tervikhuvidele, kinnitab justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Kärt Nemvalts.

On kardetud, et artikkel 11 võib kehvemasse olukorda seada väiksemad kirjastused, kelle litsentsitasude läbirääkimispositsioon pole nii tugev kui suurtel väljaannetel. „Neist hirmudest tuleb aru saada, aga üldine loogika on, et ajakirjandusväljaanne oleks ise ka kasumis ega peaks oma loomingut niisama ära andma,” ütleb Nemvalts.