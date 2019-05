Euroopa Parlamendi valimistel on hääletanud 18,7% valijatest www.DELFI.ee RUS

Eelhääletamine Solarise keskuses Foto: Andres Putting

Täna õhtu kella 20 seisuga on Euroopa Parlamendi valimistel oma hääle andnud 165 123 valijat, mis moodustab 18,7% nende üldarvust. Elektrooniliselt on hääletanud 116 805 inimest, jaoskondades on antud 48 318 häält.