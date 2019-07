Euroopa parlamendi saadikute assistendid pole veel paika saanud

Kuna august on Euroopas puhkekuu, siis järgmise kahe kuu vältel pannakse paika oma meeskondade koosseis.

Sotsiaaldemokraat Sven Mikser teatas, et tema võtab Brüsselisse assistentideks kaasa Silver Meikari, Henri Kaselo ja Luca Saarleni. Tema Tallinna assistendiks saab Rainer Vakra.

Marina Kaljurand kommenteeris, et kuigi mandaat algas tal tõepoolest juba eile ja kuna juuli kulub tõenäoliselt parlamendi ametikohtade jaotamisele ja kommiteede jagamisele, siis oma büroo täpse koosseisu saab ta öelda augustis.

"Praegu annan teada, et Brüsselis jätkab minuga Marju Lauristini ja Ivari Padari assistent Liina Luga ning septembrist liitub Helen Popp," sõnas ta.

Helen Popp on hetkel majandus- ja küberdiplomaat Eesti saatkonnas Washingtonis.

Jaak Madison, kelle erakond esmakordselt Brüsselisse mandaati välja teenis, kommenteeris, et tema on oma büroos kindel hetkel kindel vaid kahe inimese osas. Nimelt saavad tema assistentideks Euroopa parlamendi juures Kadri Kopli ja Kristi Kaevand.

Kopli on töötanud 15 aastat Tunne Kelami abilisena. Madison väljendas, et tänu oma pikale staažile parlamendis on Kopli professionaal, kes tunneb tehnilist poolt põhjalikult ning on kindlasti uuele saadikule esimese poole aasta vältel hindamatuks abiliseks.

Kaevand oli EKRE sekretariaadi juht riigikogus.

Madison võtab tõenäoliselt tööle ka kolmanda assistendi, kuid hetkel on veel lahtine, kes see on.

Keskerakonnast Euroopasse taasvalitud Yana Toom sõnas, et tema büroo koosseis muutub, kuid täpsed nimed on täna veel lahtised. Hetkel töötavad temaga Brüsselis Malle Kuuler, Vadim Poletšuk, Vlada Polisadova. Tallinnast aitavad Margarita Kornoseva, Nikolai Retškin, Oksana Talisainen.