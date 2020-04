Euroopa Parlamendi liikmed peavad oluliseks ajakirjandusväljaannete ellujäämiseks nende toetamist kriisist väljumisel

"Praeguse tervisekriisi ajal on inimeste vajadus usaldusväärse info ja analüüsi vastu kasvanud," ütles Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, kes ka ise pöördumisele alla kirjutas. "Vaatamata sellele, et ajakirjandus teeb teabe edastamisel endast parima, kannavad ajakirjandusväljaanded suuri rahalisi kahjusid, sest reklaamitulu on kokku kuivanud," lisas ta.

Euroopa Parlamendi liikmed ütlevad oma kirjas, et mitmed ajakirjandusorganisatsioonid võivad kokku kukkuda ja sellest kaotavad ühiskonnad tervikuna.

Paet lisas, et kaotatud kvaliteetajakirjandust on raske taastada ning tekkinud vaakum võib osaliselt täituda kahtlase väärtusega infoga ning hoogustada väärteabe levikut.

Saadikud toovad oma kirjas välja soovitused, kuidas Euroopa Liit (EL) ajakirjandust aidata saaks. "Euroopa Komisjon peaks algatama meediale mõeldud hädaolukorrafondi. Erilist tähelepanu tuleks sealjuures pöörata piirkondlikule ajakirjandusele. Euroopa Komisjon peaks ülemaailmsete veebiplatvormide asemel rohkem panustama riikides olevatesse väljaannetesse."

Euroopa Parlament saaks ka uurida võimalusi, kuidas pilootprojektide kaudu ajakirjandust rohkem toetada.

Paet lisas, et ka EL-i liikmesriike kutsutakse leidma võimalusi ajakirjandusväljaannete toetamiseks kriisist väljatulekul. "Seda tuleb praegusel ajal teha ka väikese reklaamituruga Eestil. Vaba ja professionaalne ajakirjandus on väärtus kogu meie ühiskonnale," sõnas ta.

Euroopa Parlamendi liikmete pöördumine on adresseeritud Euroopa Komisjoni presidendile, Euroopa Liidu Nõukogu presidendile, Euroopa Parlamendi presidendile, väärtuste ja läbipaistvuse volinikule, siseturuvolinikule ning innovatsioonivolinikule.

