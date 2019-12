Euroopa parempopulistid peavad Tallinnas istungit ja kohtuvad EKRE ministritega

Fraktsiooni esimees on Itaalia partei Liiga liige Marco Zanni. Tänavu suvel sai Liiga tähelepanu seoses partei juhi Matteo Salvini nõuniku Gianluca Savoiniga, kes pidas salajasi kõnelusi saamaks Liigale Venemaa naftaraha. Madison ütles toona Delfile, et ei näe halba Liiga ega teiste ID-sse kuuluvate parteide, nagu AfD või Rahvusrinne, soosivas suhtumises Venemaasse. "See ei ole kellelegi saladus, et Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal on väga palju venemeelseid poliitikuid enamikus parteidest," nentis Madison.

ID fraktsiooni juhatuse liikmetest on laiemalt tuntud Prantsusmaa paremäärmusliku partei Rahvusrinde juht Marine Le Pen, kes käis tänavu kevadel ka EKRE kutsel Eestis. Madison rääkis tollal, et nii Rahvusrinne kui ka EKRE peavad oluliseks liikmesriikide suveräänsuse kaitsmist ja Euroopa Liidu (EL) reformimist. Le Pen on EL-i vastu ning öelnud, et Prantsusmaa peaks Suurbritannia eeskujul Liidust lahkuma. Samuti on ta väljendanud veendumust, et Prantsusmaa peaks lahkuma Schengeni viisaruumist.

Parempoolse partei Alternatiiv Saksamaale esindaja Jörg Meuthen on öelnud, et ID eesmärk on reformida EL-i ja Euroopa Parlamenti, et Liit annaks liikmesriikidele jõudu juurde. Samuti soovib fraktsioon peatada õõnestustöö rahvusriikide kallal.

ID asutati Euroopa Parlamendi praegusel ametiajal. Idee luua rahvuskonservatiive ühendav fraktsioon algatas Liiga juht Matteo Salvini enne valimisi, plaaniga liitus kohe ka EKRE.