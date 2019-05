Euroopa Nõukogu astus sammu Venemaa hääleõiguse taastamiseks

Venemaa hääleõigus peatati Nõukogus 2014. aastal pärast Krimmi annekteerimist.

Endise kaitseminister Margus Tsahkna hinnangul ei ole Venemaa teinud ühtegi sammu rahvusvahelise õiguse taastamise suunas Krimmi annekteerimisega seoses.

"Vastupidi, Venemaa on otsustanud hakata jaotama oma kodakondsust Ukraina territooriumil. Nõukogu andis tugeva sõnumi, et Venemaa käitumine on korrektne. See võib olla eelmänguks ELi sanktsioonide kaotamise suunas pärast valimisi," ütles Tsahkna oma avalduses.

Tema sõnul on Nõukogu resolutsioon ohtlik samm ka Eesti jaoks. "Mugandumine ning lõdvendus Venemaa agressiivse naabruspoliitika suhtes pragmaatilistel põhjustel ei ole see tee, mis tagaks väikeriikide julgeolekut," sõnas Tsahkna.