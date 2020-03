Euroopa meediaettevõtted taotlevad Euroopa Komisjonilt nullprotsendilist käibemaksumäära

Eesti Meediaettevõtete Liit teatas, et NME taotles kirjas volinikele luba liikmesriikidel kehtestada ajakirjanduslikele toodetele nullprotsendiline käibemaksumäär koheselt, et avaldada postiivset mõju nende majanduslikule olukorrale ja julgustada meediaettevõtteid edasi tegutsema.

NME rõhutab oma kirjas, et sõltuvalt riigist langevad meediaettevõtete käibed 30-80%. NME lisas, et enim kannatavad väikesed ettevõtted. NME märgib kirjas, et meediaettevõtted mängivad olulist rolli rahva informeerimisel, samal ajal kui nende reklaamikäibed langevad drastiliselt. Eesti meediaettevõtted ennustavad, et eriti rasked kuud saavad olema aprill ja mai.

NME president ja WAN-IFRA, the World Association of News Publishers president Fernando de Yarza kirjutas nädalavahetusel, et praeguses kriisiolukorras, kus hirm ja paanika on kerged tekkima ja levima, on just kvaliteetajakirjanduse roll väga tähtis valeinfo vastu võitlemisel ja avalikkuse teavitamisel. Yarza sõnul on ka professionaalne ajakirjandus kriisi eesliinil ja ajakirjanike ja meediaettevõtjate soov teha tõest ja head ajakirjandust pole olnud kunagi suurem kui tänases eriolukorras.

Yarza rõhutas, et ajakirjanduse tähtsus infoallikana on kriisiolukorras kasvanud, samas on märkimisväärselt langenud reklaamikäibed. Yarza märkis, et ajakirjanduse roll demokraatia säilitamisel ja avalikkuse teavitamisel on väga oluline ning juba selle pärast tuleb meediaettevõtetel ellu jääda.

Eestis on paberlehtede ja -ajakirjade käibemaksumäär 9% ja digiväljaannetel 20 protsenti, mis on Eesti Meediaettevõtete Liidu juhi Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul üks kõrgemaid Euroopas.