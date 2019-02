Euroopa Liit loodab peagi autode uued turvanõuded paika panna

Euroopa Parlamendi sõidukite turvalisuse määruse raportöör Roza Gräfin von Thun Und Honenstein ütles, et varustus hakkab olema massikaup ja see ei ole kallis, vahendab ERRi uudisteportaal. "Me ei taha, et odavamad autod ja vaesemad inimesed oleksid vähem kaitstud kui kallid autod ja rikkad inimesed."

Autotootjad toetavad üldiselt sõidukite turvalisuse suurendamist ja ütlevad, et see ei muuda neid ka oluliselt kallimaks. Küll aga leiavad nad, et mitmed turvameetmed duubeldavad sisuliselt teineteist ja suurim vaidlus käib praegu gaasipedaali üle.

Parlamendi komisjonis heaks kiidetud versioonis on survet avaldav gaasipedaal sees, aga autojuhil peab olema seda lihtne välja lülitada. Lõplik kokkulepe turvanõuetes sünnib lähikuudel. Kehtima hakkavad need mõne aasta pärast.