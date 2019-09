Euroopa liiduga liitumise referendumipäev toob Tallinnasse vastandlikud meeleavaldused

Mõlemad seltskonnad on valinud kuupäevaks 14. september, sest siis toimus 2003. aastal referendum Euroopa liiduga liitumiseks. "Aitab! Kaua võib?!" korraldaja Maris Hellrand sõnas, et see kuupäev on märgilise tähtsusega Eesti jaoks, kuid need väärtused, mis tol päeval valimiskasti ääres paika pandi, on tänase valitsuse jaoks kaduma läinud.

"See pole nii lihtne, et peaminister kinnitab deklaratiivselt, et meie välispoliitiline kurss ei muutu, või kui koalitsioonileping kinnitab Eesti peresõbralikku kurssi, siis tegelikkus on see, et alkoholiaktsiisi on langetatud - see on ainult tarbekaup - see ei aita peresõbralikule Eestile kaasa. Eesti, Poola ja Ungari hääletasid Euroopa ülemkogus Euroopa süsinikuneutraalsuse vastu. Ratase sõnad, et valitsus tegeleb kliimapoliitikaga rohkem kui ükski eelnev valitsus, on soe õhk. Eesti on liikunud kaugele Skandinaaviast ja Baltikumist."

"Aitab! Kaua võib?!" meeleavaldusele ootab korraldusmeeskond pooltuhat inimest.

"Jah vabadusele, ei valedele" meeskond käib igal neljapäeval protesteerimas ka Stenbocki maja juures. Seal kutsuti eile meeleavaldusele ka Isamaa ministreid, Jüri Luike ja Raivo Aegi, kuid suurt lootust nende osalemisele ei seata.

Mõni tund pärast Hirvepargi meeleavaldust toimub Vabaduse väljakul rahvuslaste organiseeritud meeleavaldus Euroopa liidu vastu. Piketti korraldab "rahvuslaste korraldusmeeskond", mille sidet EKRE büroo eitas.

Piketti on korraldatud juba 16 aastat ning osavõtt on alati jäänud 10-20 inimese vahele. Protesti korraldaja Jaan Hatto sõnas, et ta on Hirvepargi meeleavaldusest teadlik, kuid mingit konflikti kahe vastandliku osapoole vahel ta ei pelga, sest kõik käituvad seaduskuulekalt.