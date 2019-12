Euroopa Liidu terviseministrid arutasid võimalusi ravimite tarneraskustega toimetulekuks

"Ravimite kättesaadavusega seotud väljakutsed on olnud Euroopas tähelepanu all juba aastaid. Sellele vaatamata pole suudetud leida toimivaid lahendusi, et tagada katkematu ravimitega varustamine kõikides riikides, mistõttu on raviminappus kasvavaks ohuks inimeste tervisele," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Terviseministrite hinnangul on tarneraskustega toimetulekuks vaja parandada infovahetust ning leppida kokku ühtsed teavitusvormid ja juhised kõigile turuosalistele tarneraskuste korral tegutsemiseks. Samuti on vaja tugevdada EL-i tasandi regulatsioone, et täpsustada turuosaliste kohustusi ja vastutust ravimite kättesaadavuse tagamisel, sh kohustust kindlustada piisav ravimivaru liikmesriigis kohapeal ning kõigi liikmesriikide võrdne kohtlemine," selgitas Kiik.

Eesti toetas Hollandi ettepanekut töötada välja Euroopa Liidu ravimipoliitika tegevuskava. "Ootame, et ministrite nõukogu selle ka võimalikult kiiresti kinnitaks. On aeg astuda väga konkreetseid samme, et leida lahendused probleemidele, millega kõik riigid silmitsi seisavad," sõnas Kiik.