Euroopa liidu lippe enam Valgesse saali tagasi ei tooda

Päevakorravälise punktina lauale toodud eelnõu pahandas saalis istunud saadikuid, sest eelnõud tuvustades jagas Henn Põlluaas oma arvamust küsimuses ning tõi küsimuse saali ootamatult, ilma ettevalmistusajata.

Põlluaas leidis vastukaaluks, et ettevalmistusaega on olnud saadikutel piisavalt, sest Reformierakond esitas eelnõu Euroopa liidu lippude toomise kohta Valgesse saali juba paar kuud tagasi.

Siis arutleti selle üle, kas Henn Põlluaas valetab või mitte - näiteks tõi Keit Pentus-Rosimannus välja, et Reformierakonna eelnõu ei sisalda punkti reglemendi väljatöötamise kohta, kuidas Euroopa liidu lippu Valges saalis esitada võib ning teiseks parandas Rosimannus Põlluaasa, kes väitis, et Reformierakond soovib Eesti lippe sootuks eemaldada. Põlluaas vastas seepeale, et Reformierakond soovib taastada ajutist hetke.

Andrei Korobeinik pahandas Põlluaasaga, et päevakorda saab riigikogu esimees täiendada vaid sõja või õiguskantsleri ettepaneku korral. Kumbagi neist kahest Põlluaasal ei olnud.

Esimees kostis sellele, et küsimust on pikalt arutanud ka riigikogu juhatus ning kuna konsensusele pole jõutud, siis paneb ta teema täiskogus päevakorravälisele (mitte päevakorrale lisatud punktina) hääletusele.

Pärast tunniajast küsimusterahet, milles sekkus muuhulgas ka Keskerakonna saadik Aadu Must, tuues välja, et Euroopa liidu sümboolikaküsimusega võiks tegeleda muuhulgas ka riigikantseli sümboolikanõunik, et siis saaks riigikogu töötada argumenteeritud debatis.

Põlluaasaga pahandati, et ta laseb esitada mitteprotseduurilisi küsimusi ning isamaalane Mihhail Lotman torkas: "Mul on õudselt hea meel, et kõik Eesti riigi ees seisvad probleemid on juba lahendatud ja nüüd tegeleme kõige tähtsama asjaga, ühe saali sisekujundamisega."