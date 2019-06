Euroopa liidu asjade komisjon arutab Rumeenias kolleegidega väliskaubanduse ja innovatsiooni küsimusi

ELAK-i esimehe Anneli Oti sõnul on Eesti jaoks oluline, et Euroopa Liidu ja USA kaubandussuhted püsiksid pingevabad ja tugevad kaubanduspartnerid teeksid head koostööd Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformimisel.

„Eesti kui väikeriigi jaoks on selged üleilmsed kaubandusreeglid olulised. Organisatsiooni e-kaubanduse reeglid vajavad hädasti kaasajastamist ja meie digiriik toetab igati hõlpsamat netikaubandust, et ka väikeettevõtjatel oleks võimalik oma toodetega maailmas läbi lüüa,“ ütles Ott.

ELAK-i aseesimees Riina Sikkut tõi esile Euroopa Komisjoni ettepaneku suurendada uuel eelarveperioodil teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont 100 miljardi euroni. Ta märkis, et siiani on Eesti teadlased olnud üliedukad Horisondi raamprogrammis osalejad. „Meie teadlastele on innukas rahvusvaheline teaduskoostöö üheks püsimajäämise tagatiseks. See tõstab meie teadusasutuste taset ja nähtavust ning riikideülene koostöö sünnitab uusi ideid ja parandab infovahetust uurimisvaldkondades,“ lisas Sikkut.

COSACi päevakorras on ühenduse rahvusvaheliste kaubandussuhete väljavaated ja tulevikusuhe Ühendkuningriigiga, Euroopa haridusruum ühisturu edendajana ning innovatsioonil põhinev majandus ja rahvusparlamentide roll „uue majanduse“ toetamisel. Rumeenia peaminister annab ülevaate riigi Euroopa eesistumisel saavutatust.

Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istung Bukarestis toimub 24.-25. juuni. Eestist osalevad veel Tarmo Kruusimäe, Anti Poolamets ja Urve Tiidus.