Euroopa liberaalid ootavad Keskilt referendumil „ei“ kampaaniat, partei ei anna selgeid lubadusi

„Arvestades seda, kuidas referendumi küsimus on praegu sõnastatud Eestis, eeldame, et iga liberaalne erakond teeks kampaaniat „ei“ vastuse poolt,“ ütles peale kolmapäeval toimunud ALDE nõukogu istungit Delfile Euroopa liberaalsete parteide liidu asepresident Annelou van Egmond.

Küsimuse peale, kas Keskerakond oli valmis koosolekul seda lubama, vastas ta: „Nad ei ole erakonna nimel sellele vastust andnud. Jah, nende esindajad olid nõukogu istungil kohal, kuid erakonna kui terviku vastust pole.“.

Teatavasti kuuluvad nii Keskerakond kui Reformierakond Euroopa poliitilisel kaardil just nimelt liberaalseid parteisid ühendavasse ALDE-sse. Peale seda, kui Keskerakond moodustas Jüri Ratase eestvõttel 2019. aastal koalitsiooni, kuhu kuulub ka EKRE, tekitas see ALDE-s terve hulga küsimusi. Partei pandi ühenduses monitoorimise alla, sest peale koalitsioonilepinguga tutvumist leidis terve hulk muid Euroopa liberaalseid jõudusid, et just nimelt seal lubatud abielureferendumi korraldamine ei lähe hästi kokku ühenduse maailmavaatega.