Euroopa kuriteoennetuse võrgustik ootab algatusi uimastiga seotud süütegude vähendamiseks

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba paarkümmend aastat. „Uhkusega saame nentida, et ka Eesti on kuriteoennetuse projekte on sel konkursil mitmeid kordi kõrgelt tunnustatud. 2017. aastal pälvis 18 riigi seast Eesti esmakordselt peaauhinna – konkursi võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt. Lisaks on Eesti pjedestaalile valitud varem kahel korral – 2012. aastal veebipolitsei ja 2010. aastal eakatele mõeldud vabatahtliku häirenupu projekti eest,“ rääkis Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Soome, oodatakse projekte, mis toetavad laste ja noorte uimastite tarvitamisega seotud kahjude ja süütegude toimepanemise vähendamist. Kandideerima sobivad juba käimasolevad, lõppenud või alustatud tegevused, mis keskenduvad laste ja noorte uimastite tarvitamisele.

Eelkõige oodatakse algatusi, mis on suunatud uimastite tarvitamise vähendamisele ja lõpetamisele (sh eri uimastite koostarvitamisele), nende tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamisele (nt muud vaimse tervise probleemid) ning noorte poolt uimastite tarvitamise tõttu toimepandud süütegude ennetamisele, sh noorte uimastite tarvitamisega seotud avaliku korra rikkumiste vähendamisele. Lisaks ka algatusi avaliku ruumi turvalisemaks muutmiseks ning inimeste turvatunde tõstmiseks, eelkõige uimastite tarvitamisega seotud asutuste ümbruses.