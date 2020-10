Euroopa Komisjon alustas Eesti suhtes vihakõne rikkumismenetlust

Paet selgitas, et Eesti pole oma õigusruumi üle võtnud näiteks rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse raamotsust.

Eestile ja Rumeeniale otsustas Euroopa Komisjon saata ametliku märgukirja, et vihakõne ja avalikud üleskutsed vihakuritegudele pole seadustes adekvaatselt käsitletud.

Komisjoni teates seisab, et Eesti pole kriminaliseerinud vihakõne, täpsemalt pole keelanud rahvusvaheliste kuritegude ning holokausti avalikku hukkamõistu või eitamist, kui säärased teod õhutavad vägivalda või viha. Eesti seadusandlus ei taga, et kuritegude ksenofoobset või rassistlikku ajendit võetaks raskendavate asjaoludena arvesse, et säärased kuriteod saaks tõhusalt kohtu alla anda.

Eesti ja Rumeenia valitsus peavad vastuse andma kahe kuu jooksul. "See on Eestile tugev mainekahju, sest rikkumine puudutab inimlikkust ja väärtusi," hindas Paet.