EUROOPA ERISAADE | Yana Toom: EL tegi ajaloo suurima abipaketi, aga viletsa PR-i tõttu jääb see Vene ja Hiina abilennuki varju

Sel nädalal leppisid Euroopa Liidu rahandusministrid kokku rohkem kui 500 miljardit eurot väärt koroonakriisi turgutusmeetmetest. Toom usun, et ka Eestile on sealt leevendust oodata.

„[Pakett] aitab ikka! Minu valdkonnas on peamine murelaps see SURE nimeline töötuse kindlustus. Ehk sama skeem, mis töötas eelmise kriisi ajal Saksamaal, kus vastava valdkonna ministriks oli toona Ursula von der Leyen. Mõte on selles, et anda võimalus inimesi mitte lahti lasta ega koondada. Vaid viia nad üle poole kohaga tööle ja samas peaksid saama palka rohkem, kui pool palka ja selle vahe kataks riik,“ seletas Toom.



„Kohe küsitakse, et palju siis Eesti saab. Aga enne peab siin valitsus tegema oma rehkendused. Aga kui tõestame, et meil on nii palju vaja, siis nii palju ka saame. Skeemi mõte on see, te mitte kaotada töökohti. Eelmise kriisi ajal kaotasime palju töökohti ja enne kriisi olnud tasemele jõudsime tagasi aastal 2017,“ rääkis eurosaadik.

„Kui praegu vaadata valitsuse poolt, siis tegelikult oleks õige aeg öelda, et ärge inimesi praegu koondama hakata, varsti-varsti tuleb raha. Aga ma saan aru, et puht praktiliselt pole see asi veel lukku löödud, sest meil on Euroopas teatavasti kolm seadusandjat. Parlament hääletab paari nädala pärast ja see asi peab olema formaalselt kinnitatud. Aga küsimus on selles, millal saame rahadega peale hakata,“ väljendas ta soovi, et asi kiiresti rakenduks.

„Pluss siis teised asjad. Ja nii suurt rahalist toetusmehhanismi pole Euroopa Liidus mitte kunagi kokku lepitud. Aga minu suhtumine sellesse majanduskriisi on umbes sama, nagu sellesse viirusesse. Me hästi veel ei tea, kuidas ta levib ja kas ka immuunsust tekitab. Seega oleme veel alguses,“ sõnas Toom.

Kui aga me ei tea veel midagi, siis kas see enneolmeeatult suur abipakett on ikka piisav? „Hetkel me ei teagi, kas ta on piisava suurusega. Muidugi EL kipub kõiki asju rahaga ravima ja kõik pole rahaga ravitav. Kui suudame kooskõlastada meetmed, mida kasutame, siis ikka ehk abiks on. Näiteks, kui oli kuulus Kreeka kriis, tekitati ESM ja oli palju kisa, et miks me kreeklasi hakkame aitama jne. Aga praegu seal on raha ja see läheb jälle käiku,“ osutas Toom.