EUROOPA ERISAADE | Valgevene sanktsioone blokeerib EL-i lehmakauplemine. Ansip ja Terras aga ei poolda vetostajatest üle sõitmist

Delfi „Euroopa erisaade“ analüüsib koos Eesti eurosaadikute Andrus Ansipi ja Riho Terrasega otse Brüsselist EL-is teravalt üleval olevaid küsimusi seoses Valgevene, Nord Stream 2 gaasitoru ja koroonaviirusega.

Valgevenes suure võltsimisega päädinud presidendivalimistest on möödas juba poolteist kuud. Euroopas on aga seni ühiselt astutud väga tagasihoidlikke samme Aljaksandr Lukašenka survestamiseks. Kõik teavad, et kõvemad sanktsioonid vägivallaga võimust kinni hoidva režiimi suhtes on praktiliselt valmis, kuid kaks EL-i lõunapoolsemat riiki – Kreeka ja Küpros – blokeerivad otsuseid, sest tahavad kindlamat tuge enda vaidlustes Türgiga.

Europarlamendi ees aasta avakõnega esinenud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pakkus, et sellistest blokeerimistest üle saamiseks võiks inimõiguste rikkumise tõttu kehtestatavate sanktsioonide juures EL-is minna üle ühehäälselt otsustamiselt riikide vahel enamushääletuse meetodile.

Eesti eurosaadikud väljendasid küll rahulolematust Valgevene režiimi vastaste sanktsioonide venimisega, kuid olid väga kriitilised ühehäälsusest loobumise mõtte suhtes. Vaata saatest, miks nad asusid sellele mõttele tuliselt vastu ja kes neist lausa oma fraktsiooniga seepärast eri meelt on.

Lisaks räägivad Terras ja Ansip, kuidas nende meelest tuli mõista von der Leyeni krüptilist viidet Nord Stream 2 gaasitoru võimalikule peatamise küsimusele. Kas ta oli toru suhtes kriitiline või tegelikult hoopis lõi asjale käega, las toru tuleb?

Saate viimases osas räägivad Ansip ja Terras sellest, kas Euroopas pead tõstva koroonaviiruse leviku sügiseseks laineks ollakse ühiselt paremini valmis, kui kevadel. Kas suudetakse seekord vältida iga riigi isetegevusest sündinud totaalset kaost EL-is?