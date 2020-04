EUROOPA ERISAADE | Urmas Paet: Hiina jäik poliitika kahjustas terve maailma inimeste tervist. Euroopa ja Eesti peaksid selja sirgeks ajama

Paet on nõus, et koroonakriisi tõttu on kõik senised arusaamised EL-i eelarvest on nullitud ja asjaga hakatakse koroonakriisi tõttu nullist pihta. Eelarve tuleb tõenäoliselt suurem kui varem. See tähendab suuremaid sissemakseid, rohkem abi koroonast enam räsitud riikidele, kuid Paet usub, et Eesti jääb kindlasti veel EL-i toetuste saajaks. Europarlamendis välisasjadele keskenduv Paet on mures Hiina käitumise pärast koroonakriisis – info kinnihoidmise tõttu sai kahjustada inimeste tervis üle maailma. Ta kutsub Eestit selga sirgeks lööma ja Taiwani, kes tahtis maailma hoiatada, WHO töösse kaasama. Saatejuht on Raimo Poom.



Alles veebruaris prooviti EL-is kokku leppida järgmise seitsme aasta eelarvet ja asi lõppes pisikeste komakohtade valdluste tõttu patiseisuga. Paar kuud hiljem on kogu asi koroonakriisi tõttu pea peale pööratud – EL-i s räägitakse nüüd isegi võibolla kaks korda senisest suuremast eelarvest, mis oli ka sel nädalal valitsusjuhtide laual. Kas meil on käes ajalooline moment, kui EL-i eelarve võib tohutult muutuda?



Praegune indikatsioon ja tunne on jah see, et uue seitsmeaastase eelarveperioodi arutelud, mida on seni peetud juba aasta, enam ei loe. Sisuliselt hakatakse nullist pihta. Eelarve maht ehk küsimus, kui suur see saab olema, ongi nullpunktiks, mille alusel saab teha edasisi otsuseid raha jagamise kohta. Aga ka tulude pool on oluline. Kas tulud tulevad jätkuvalt peaasjalikult vaid liikmesriikide sissemaksetest või pakutakse välja ka uusi tulusid.

Mulle näib, et see vastasseis EL-i eelarve suuruse mõningasele kasvule, on praeguse seisuga kadunud. Kui vaadata ka neljapäeva õhtusse, siis ka Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles väga selgelt, et Saksamaa peab olema valmis suurendama sissemakseid Euroopa Liidu eelarvesse. Ja Saksamaa olulise sissemaksjana annab ka meeleolu ja noodi ka teiste jaoks. Kui ikka Saksa kantsler midagi sellist ütleb, siis väiksemad riigid, kes on ka netomaksjad, vaevalt hakkavad sellele vastu ajama.

Võibolla on vara veel öelda, mis kokkulepe saab olema eelarve mahu osas, kuid tundub, et suhteline kasv saab olema. Kuid selle juures on ka oluline, mis on see kulutuste pilt. Tõenäoliselt päris palju sellest kasvust kulutatakse ka erakorralistele meetmetele, et EL-i majandusel nina vee peal hoida ja luua tingimused uueks kasvuks.