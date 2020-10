EUROOPA ERISAADE | Urmas Paet EL-i suutlikkusest mõjutada idapiiri taga: lahendusi otsitakse Brüsseli asemel kahjuks Moskvas

Eesti kui Euroopa piiririigi jaoks on oluline, et naabruskonnas oleksid arengud rahumeelsed. Kuid sel sügisel on ikka vastupidi läinud. Varasematele rasketele konfliktidele nn idapartnerluse riikides nagu Ukraina või Gruusia lisandus kõigepealt rahva ja võimust kinni hoidva režiimi vastuolud Valgevenes, millele järgnes nüüd kaua külmunud Armeenia-Aserbaidžaani kaua külmunud sõjalise konflikti üleskuumutamine Mägi-Karabahhis. Endistest välisministritest eurosaadikud Urmas Paet ja Marina Kaljurand arutavad Delfi „Euroopa erisaates“, mismoodi peaks ja saaks Euroopa neisse sündmustesse suhtuda. Saatejuht on Raimo Poom.

Eurosaadik Marina Kaljurand on sattunud ühe oma ameti tõttu parlamendis otse Mägi-Karabahhi sündmuste keskele – ta juhib Euroopa Parlamendi Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni ja tegeleb seal kuumaks läinud konflikti küsimusega tihedalt. Paraku tõdeb ta, et EL-i suutlikkus seal sündmuseid mõjutada on piiratud.

„Euroopa Liidu võimekus ongi piiratud: saame kutsuda üles kehtestama relvarahu, kutsuda üles kaitsma inimesi, parandama humanitaarolukorda ja pöörduma läbirääkimiste laua taha. Aga see paraku ongi Euroopa Liidu roll, mida saame teha,“ nentis Kaljurand. „Ma kuulen üleskutseid, et Euroopa Liit peaks olema aktiivsem. Jah, mõnes mõttes olen nõus ja ka Euroopa Liidu Kõrge välispoliitika esindaja Jospeh Borrell peaks kohapeal käima, näitama, et talle läheb korda, mis toimub idapartnerluse riikides. Aga paraku piirdume tähelepanu juhtimisega, nördimuse avaldamisega ja poolte vahel kõnelemisega, et saada nad laua taha. Räägin siis Mägi-Karabahhi kriisist,“ möönis Kaljurand.

Urmas Paet aga oli nii Valgevene kui nüüd sellele lisandunud Armeenia-Aserbaidžaani konflikti tõttu kohe päris kriitiline EL-i võime suhtes oma piiride taga arengute mõjutamisega.

„Tänane seis on see, kus kuuest idapartnerluse riigist kolmega [Valgevene, Armeenia, Aserbaižaan – R.P.] on väga tõsised probleemid. Kaks sõdivad omavahel, tapavad rahulikke elanikke. Ja Valgevenes peksab illegaalne liider jätkuvald oma rahvast. On küsimus, kuidas selle idapartnerluse programmiga edasi minna?“ juhtis Paet tähelepanu suurele küsimusele.