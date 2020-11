EUROOPA ERISAADE | Toom, Madison, Mikser: kandke maske, need töötavad! Vandenõude puhul säilitage terve mõistus

Erinevalt valdavast enamusest Eesti inimestest tuleb eurosaadikutel ikka reisida. Sel nädalal toimus Brüsselis europarlamendi istung ja Delfi „Euroopa erisaatesse“ lülitusid sealt otse Yana Toom ning Jaak Madison. Tallinnast lõi kaasa Sven Mikser. Arvestades Eestis tekkinud teravaid arutelusid maskikandmise kohustuse üle, pole vast paremaid inimesi, kes võiksid oma silmaringi arvestades osata öelda, mis siis arvata maskidest ja nende kandmisest. Paljudes küsimustes teravalt eri arvamusel ning eri poliitilisi jõudusid esindavad kolm eurosaadikut, aga moodustasid selles küsimuses väga veendunud ühisrinde. Saatejuht on Raimo Poom.

Eurosaadik Yana Toom alustas sellest, et käies eelmisel nädalal Tallinnas oli ta kohe hämmingus maskidesse suhtumise osas. „Mask on väga hea asi. Eelmisel nädalal Tallinnas ma olin täitsa hämmingus, kui istusin taksosse ja taksojuhuil polnud maski. Küsisin, miks ta maski ei kanna ja ta vastas hästi tähtsalt: „Aga ma pole veel veendunud, et sellest on kasu. Ma pole veel endale asju selgeks teinud.“. Ma ütlesin, et kuulge, te olete taksojuht, äkki peaks viroloogid olema need. Aga siis tuli kogu see vandenõu teooriate asi, kiibistamine jne.“

Toom nentis, et seetõttu pole see lihtne asi Eestis. „Siin, Belgias, see töötab. Tõsi küll Belgia läks lukku 2. novembril. Siis oli Belgias üle 20 000 uue nakatumise ööpäevas. Praegu on 3000 ringis. Ppeaaegu seitsme kordne langus, mis tähendab, et need meetmed töötavad,“ rääkis ta ja lisas, et samal ajal näiteks on suudetud koolid aga lahti hoida. „Tõsi küll, lapsed on kõik maskides.“

Ta hoiatas, et kui suhtumine Eestis ei parane võib see viia samasuguse nakatumise kontrolli alt väljumiseni ja rangemate piiranguteni ka Eestis. „Ma arvan, et kui meie inimene ikka ei teadvusta endale, et see asi töötab, siis Eesti jõuab sinnasamma. Selles oleks kahju.“

Jaak Madison oli Toomiga suuresti nõus, kuid rääkis, et on kohanud ka üle pingutamist. „Õigus on paljudel viroloogidel, et maskil ja maskil on vahe. Kannan maski seal, kus on nõutud. Aga värskes õhus, pargis jalutades ma ikka üritan viilida sellest. Tihti teatud piirangud on põhjendatud, ka maski kandmise kohustus on põhjendatud.“