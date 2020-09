EUROOPA ERISAADE | Terras ja Ansip vaidlevad, kas EL-i maksud viivad föderaliseerumiseni või tulevad niikuinii?

Euroopa poliitikahooaeg läks sel nädalal suurelt käima. Europarlamendi ees pidas aastakõne Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes rõhutas kuidas EL-i majanduse taaskäivituspakett aitab riikidel toime tulla koroonakriisi tõttu tekkinud surutisega. Kuhu peaks Eesti panema miljardid eurod, mille saab erakorralisest abipaketist?

Eurosaadikud Andrus Ansip ja Riho Terras rääkisid Delfi „Euroopa erisaates“, kuidas saaks Eesti heaks raha kasutada.

Kuid abipaketi jaoks võtab Euroopa Liit laenu ja europarlamendis on eri vaated, kuidas peaks laenu tagasi maksma. Terras ja Ansip leidsid end sel nädalalt toimunud hääletusel eri pooltel. Kas Euroopa Liit peaks saama oma tuluallikad ehk kas oleks vaja mingeid ühiseid makse?

Mõlemal eurosaadikul on oma kindel veendumus ja sellest tekkis saate otselülitusel Brüsseli europarlamendi stuudios vägagi tuline vaidlus. Kes arvas, et selline samm läheks liiga kaugele? Kes aga leidis, et mingisugune kaks või sellelaadne asi ikka tuleb ja on isegi vajalik. Vaata saatest, kumb põhjendab oma nägemus paremini?