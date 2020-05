EUROOPA ERISAADE | Sven Mikser: Eestile tähtsad EL-i eelarve read satuvad surve alla. Koroonakriisil ei tohi lasta üle sõita roheagendast!

Eile esitas Euroopa Komisjon oma ettepanekud turismi ja transpordiühenduste taastamiseks Euroopa Liidus. Sven Mikser seletab, kas võib kohe rõõmustada või peaks igasugusesse reisimisse suhtuma ikkagi tähelepanelikult. Hetkel on käimas europarlamendi kaugtöö istung, kus arutatakse muuhulgas järgmise seitsme aasta eelarvet, millelt oodatakse ka lahendusi koroonakriisi mõjudele majanduses. Mikser hoiatab, et Eestile olulised eelarveread võivad selle tõttu sattuda suure surve alla. Lisaks on ta mures, et varem võetud suund rohelise majanduse edendamiseks ellu jääks. Saate lõpus on juttu Ungarist, kus koroonakriisi varjus opositsiooni esindajaid juba trellide taha pannakse – Mikser hoiatab, et kui midagi ette ei võeta võib demokraatia kahanemine nagu viirus levima hakata. Saatejuht on Raimo Poom.



Euroopa Komisjon tuli just eile välja väga põhjalike ettepanekutega, kuidas peaks EL-is taastama transpordiühendused ja avama piirid turismile. Eks suve lähenedes mõeldakse aina enam, kas siis saab puhkama Euroopasse või mitte? Mida Komisjon siis eile täpsemalt ütles ja mõtles?

Kindlasti tuleb elada nii, et jälgida täpselt hoiatusi ja trende. Seda eriti rahvatervise osas. Väga pikalt ette anda lubadusi on keeruline.

On selge, et kriisi algfaasis oli EL-i ja riikide valitsuste esmane mure tegeleda just rahvatervisega. Sedamööda, kuidas see kriis on kestnud ja kandunud üle majandusse on muutunud üha põhjendatumaks taas vajadus avada majanduslikku tegevusi.

EL-i aluspõhimõte ja normaalne olek on selline, kus inimesed, kaubad ja teenused saavad vabalt liikuda üle piiride. See, kui eriolukorras piire suletakse on erand. Ja seda saavad kaalukatel põhjustel teha liikmesriigid.

Reisiplaane tehes on seega meie inimestel hea jälgida nii välisministeeriumi soovitusi kui üldist infovoogu. Sest kui tulevikus peaks tulema uusi laineid või haiguspuhanguid, siis on erinevad reisi sihtriigid valmis ja kohustatud tegema kiireid ja ehk ka järske otsuseid.

Aga turismisektor moodustab paljude Euroopa riikide majandustest märkimisväärse osa ja kui selles sektoris kehtivad jätkuvalt väga ahistavad piirangud, siis on sellel mõju majandusele laiemalt. Eriti Lõuna-Euroopas on turismisektori mõju majandusele väga suur.