EUROOPA ERISAADE | Riho Terras: kuna kriisis langeb SKT terves EL-is, siis näeme varsti kaitsekulude langust ka Eestis, katame seda eurofondidest

Kui sinna on raha mõeldud toimetulekuks, siis koroonakriisist välja tulemise fondid peaksid olema veel lisaks sellele. Aga seda, mida järgmine finantsraamistik endast kujutab näeme siis, kui Komisjon 6. mail oma ettepanekuga välja tuleb. Aga mul ei ole väga suurt veendumust, et riigid on valmis lisaraha panema. Ja kui seda ei tule, siis tuleb rohepööre kannatada saanud põllumeeste arvelt. Seda tuleb tähelepanelikult jälgida ja me oleme seda põllumajanduskomisjon omalt poolt tähelepanelikult näpuga järge vedanud, et pesuveega last välja ei visataks. Põllumehed on väga olulised.

Tegelete põllumeeste küsimustega, seega kuidas paistavad praegu Eesti põllumehed võrreldes muu Euroopaga. Peab ütlema, et siin lugusid lugedes tundub, et kriisis on oldud hästi innovatiivsed, kohe avatud oma e-poode ära langenud muude tellimuste asemel. Kas see on nii?



Meie põllumehed on olnud väga tublid. Kuna meie põllumeeste toodetud kaup on väga kvaliteetne, siis oleks neil võimalik ka edasi eksportida, aga siin on riigid hakanud oma turgu kaitsma. Näiteks Eesti piimatoodete jõudmine Leedu turule on väga piiratud selle võrra, et Leedu valitsus püüab kõigepealt oma põllumeeste piima ära kasutada.

Aga see on täpselt Euroopa vabaturu vastane. Ja see on see, kus Euroopa Komisjonil on tarvis sekkuda, sest vaba turg ja kaupade vaba liikumine turul peab taastuma. Meil ei ole valikuid, kaubad ja teenused peavad hakkama liikuma vabalt. Võibolla täna ongi see hetk tekitada olukord, kus ebavõrdselt toiminud teenuste vaba liikumine nüüd täitsa vabaks saab. Kasutaks seda võimalust ära, et on raske, ja püüaks neile asjadele rohkem tähelepanu pöörama.