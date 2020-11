EUROOPA ERISAADE | Poola ja Ungari vetostavad EL-i pandeemia-eelarvet, ka Eesti loodetud summasid. Kas saabub suur kriis või ostetakse nad ära?

Juba jaanuarist peaks kehtima hakkama uus EL-i eelarve, millele lisandub enneolematu koroonakriisi majandusmõjude leevendamiseks mõeldud taaskäivitusfond. Eesti ootab samuti EL-ilt suur summasid, et majandust turgutada. Kuid Poola ja Ungari on pannud eelarvele veto, sest pole nõus, et vahendite kasutamise tingimuseks tehti õigusriigi nõuetest kinni pidamine. Euroopa Parlament on terve sügise korranud, et õigusriigi küsimus on punane joon, millest ei loobuta. Delfi „Euroopa Erisaate“ stuudios räägivad Yana Toom, Jaak Madison ja Sven Mikser, mis patiseisust edasi saab. Kuid enne seda analüüsivad nad Euroopa-USA suhete tulevikku Joe Bideni võimule saamise valguses, kes rõõmustab, kes kurvastab? Saatejuht on Raimo Poom.

Jaak Madison nentis, et EL-i eelarve patiseisu lahendamisega on tõesti kiire juba. „Viimastel päevadel olen kuulnud, et Euroopa parlament plaanib erakorralisi istungeid mõni päev enne ja mõni päev pärast jõule. See võib olla üks põhjus. Fakt on see, et kiire asjaga on.“

Ta arvustas teravalt Euroopa Parlamendi juhte, kes on öelnud, et õigusriigi küsimuses sammu tagasi ei tehta. „Nagu näha ei saa nad aru, et Poolal ja Ungaril oli seaduslik õigus panna veto, kui nende õigusi kahjustatakse jutumärkides õigusriigi põhimõtte panemisega rahastuse saamise tingimuseks. Rahastuse saamiseks, mis on EL-i maksumaksja raha, sealhulgas ka Poola ja Ungari maksumaksja raha.“ Rääkis Madison.

EKRE eurosaadiku sõnul võib see kaasa tuua kriisi järgmisel aastal. „Euroopa Parlament on nii ülbe, et ühtegi sammu tagasi ei astu ja saavadki siis kriisi ning lahendagu seda järgmisel aastal, kui pole eelarvet vastu võetud. Fakt on see, te lõpuks tuleb kompromiss leida. Ma siiralt ei usu, et Poola ja Ungari valija neelaks selle alla, kui veto maha võetakse. Kuskil see kesktee ja kompromiss leitakse.“

Yana Toom aga võttis Madisoni sõnasabast kinni ja märkis, et küsimus on nüansikam, kui sellest räägitakse. „Esiteks levitatakse järjekordset pooltõde. Euroopa Parlament tahtis jah siduda rahad inimõiguste ja kõige sellega. See ei õnnestunud. Ainus asi, mis seal sees on, on see, et kui nende riikide tegevus ei järgi õigusriigi põhimõtet ja kahjustab EL-i finantshuve. Tegelikult pole ei Viktor Orbán (Ungari peaminister -R.P.) ega Mateusz Morawiecki (Poola peaminister – R.P.) selle põhimõtte vastu eksinud. Muidugi meile teeb muret kogu see abortide värk ja kohtusüsteem Poolas.“