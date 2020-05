EUROOPA ERISAADE | Marina Kaljurand: EL-i sisepiiride avamine on tõehetk. Nakatumine võib suureneda, kuid see pole enam kriis

Tegelikult ma näen, et Euroopa päeva tuleb ka venekseelse elanikkonna sekka. Aina rohkem saadakse aru, et võidupäev on oluline, kuid vaatame nüüd ka rohkem tulevikku.

Mis seisus on laiemalt Euroopa, kuidas me ennast näiteks julgeoleku mõttes tunda saame?Meist on väga värske kriis üle käionud. Küsin seepärast, et Eesti on just praegu maailmas juhtrollis olles ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja maikuus ja korraldab täna just seal arutelu II maailmasõja õppetundidest ja Euroopa julgeolekust..



Me ei ole veel kriisist läbi. Oleme ehk aru saanud, mis kriis on, aga me ei ta veel kas tuleb teine laine, milline saab olema löök majandusele, inimestele. Äsja tuli prognoos, et EL-is saab majanduslangus olema 7,4%, kriis alles käib.

Aga minu jaoks näitas selle kriisi algus, mis saaks siis, kui Euroopa Liitu ei oleks, kui me ei tegutseks koos. Kui EL poleks mitte ühine vabaduste ruum, vaid 27 eraldi riiki, kes tegutseksid vaid üksteisega rääkimata, üksteist kuulamata, arvestamata. Võibolla oli see hea reaalsuse kontroll, et saaksime aru, mida tegelikult EL tähendab.

Nüüd, mis puudutab julgeolekunõukogu, siis ka mina vaatasin, et välisminister tegi ettepaneku arutada koos teiste välisministritega Euroopa julgeoleku üle ja II maailmasõja järelmite üle. Mina välisministrina poleks seda teinud. See on oluline teema Euroopale, sellega olen nõus. Aga riigi välispoliitilist võimekust näitab oskus reageerida hetkel kõige olulisemale.

Mis on maailmas kõige olulisem? Julgeolekunõukogu on maailma diplomaatia tipp, seal tuleb rääkida sellest, mis pakub huvi kõigile – selleks on praegu kriisist väljatulek. Eestil oleks erakordne võimalus rääkida digikogemusest, teaduskoostööst, toetada ÜRO algatust teha koostööd vaktsiini väljatöötamiseks.