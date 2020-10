EUROOPA ERISAADE | Kaljurand Helme sõnavõtu järel: Poolalt juba võeti LGBT vabade tsoonide tõttu Euroopa rahad ära!

Euroopa Parlament tegeleb sel sügisel pingsalt läbirääkimistega liikmesriikide esindajatega, et heaks kiita uus mitmeaastane eelarve ja ka koroonakriisi majandusmõjude lahendamiseks mõeldud taaskäivituspakett. Kuid parlamendi liikmed ei taha niisama oma heakskiitu miljardite kulutamisele anda – nõutakse näiteks senisest palju karmimat eurovahendite väljamaksmise sidumist õigusriigi põhimõtete austamisega. Kui see on seni ehk olnud mõeldud Ungari ja Poola poole näpu viibutamiseks, siis siseminister Mart Helme skandaalse intervjuu järel analüüsivad Brüsselist Delfi „Euroopa erisaatesse“ lülitunud Marina Kaljurand ja Urmas Paet, kas parlamendi kindel soov karmimate reeglite järgi võib ka Eestis mõjutama hakata. Saatejuht on Raimo Poom.

Eesti eurosaadikud tõdesid saates, et Mart Helme intervjuud on väljaspool Eestit vägagi märgatud, enamgi veel, see on lausa varjutanud kõik muud positiivsed Eesti välispoliitilised algatused.

„Loomulikult on Mart Helme intervjuud märgatud, näiteks oli see siinses uudiste kokkuvõttes. Euroopa Liit ei jälgi üksnes seda, mis toimub Ungaris ja Poolas, vaid õigusriiki puutuva osas jälgitakse seda, mis toimub kõikides liikmesriikides. Loomulikult on see siin tähelepanu pälvinud ja heidab Eestile väga halba varju, sest tegemist on ametis oleva siseministriga,“ leidis Marina Kaljurand.

Urmas Paet lisas omalt poolt, et väljastpoolt vaadates on kahju sellest, kuidas osad Eesti poliitikud ja diplomaadid on kuude kaupa ette valmistanud erinevaid rahvusvahelisi ettevõtmisi - nagu Eestis esmaspäeval toimunud Kolme mere tippkohtumine. „Paraku välispoliitilises plaanis jäävad sellised sündmused varju, kui keegi valitsuse liige ütleb, et osa Eesti ühiskonnast peaks Eestist lahkuma ning ülejäänud valitsus ei võta selles osas kiiret seisukohta,“ märkis Paet.

Kaljurand sõnas ka seda, et igasugused vabadused ja vingerdamised tema meelest Eesti valitsuse kuvandit enam Euroopas puhtaks ei tee. „Niikaua kui siseminister on valitsuses, on see kogu valitsuse seisukoht. Vabandused ja eemale hoidmised ei päästa. Lahendus saab olla vaid üks – kui valitus tahab näha päästa, siis siseminister valitsuses olla ei saa.“