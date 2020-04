EUROOPA ERISAADE | Jaak Madison: juulis-augustis võiks saada Euroopasse puhkama. EL-i abimeetmed riikidele on mõistlikud, Itaalia ei hakka liidust lahkuma

Eestis loeme kõik praegu eile õhtul valitsuse poolt heaks kiidetud koroonapiirangute alt väljumiseks mõeldud strateegia kohta. Mis võiks olla Euroopa poolne vaade – inimesed mõtlevad juba oma puhkustele, kas piirid võiksid avaneda varsti Euroopa sees?

Ega need piirangud ei saa lõputult kesta. Kui inimesed planeerivad puhkusele minna juulis-augustis, siis suuremat probleemi ei tohiks olla. Isegi kui see viirus ei saa lõpuni välja juuritud kõigist nurkadest, siis majanduslik kahju oleks paratamatult kümneid kordi suurem, kui see viiruse levik mõnes üksikus piirkonnas.

Piirid lähevad lõpuks seega paratamatult lahti. Mis järjekorras neid avatakse, see sõltub iga riigi enda olukorrast. Mõnes riigis on see palju raskem, mõnes palju kergem.

Õnneks on Eestis asi läinud suhteliselt hästi hoolimata terviseameti ebakompetentsusest. Kui see kõver nüüd jääbki allapoole minema, siis ma loodan, et Eesti omalt poolt annab heakskiidus, et inimesed saaksid vähemalt Lätti või soome sõita juba ehk maikuu lõpuks.

Mida teised riigid teevad, seda me ju ei tea. Rootsi teeb oma eksperimenti, kuidas see lõppeb on väga raske ennustada. Kuid ma usun, et ega see asi lõputult kesta ei saa. Enamus riike on juba andnud teada ka konkreetsed kuupäevad, millal nad lõpetavad eriolukorrad, leevendavad piiranguid või avavad riigi turistidele.

Näites Austria teatas äsja, et mai lõpuks on nende poolt piirangud maas ja nad ootavad suvehooajaks turiste.

Seega ka Eesti inimesed võivad hakata rahuliukult puhkusi planeerima, kuid ärge enne pileteid ära ostke, kui on lõplik kinnitus antud, et nüüd saate rahulikult sõita Austriasse.





Aga näiteks Hispaania, mis on kõige rohkem pihta saanud riike, andis hoiatuse, et see suvi ei pruugi riik päris avaneda kõigile turistidele?



Tervikuna oleks üleüldse mõistlik puhata suvel Eestis ja toetada meie turismiettevõtteid, kes on pankroti äärel. Toetame kodumaist!

Aga sama sõleks mul väga raske uskuda, et Hispaania paneb 100% turismi suveks kinni, sest siis oleks see Hispaaniale palju hullemate tagajärgedega, kui praegu tuhanded koroonaviirusesse surnud. Seega piiratud moel ikka turism tõenäoliselt toimib ka Hispaanias sel suvel. Võibolla ei lubata suuri mitme tuhande inimesega kruiisilaevu randuda ja igast maailma otsast tulnud inimestel maha tulla. Aga tervikuna oleks mul raske uskuda, et terveks suveks panevad piiri kinni ja ei luba inimestel minna randa peesitama.