EUROOPA ERISAADE | Andrus Ansip: koroonaäpita võib majanduskahju tappa rohkem kui viirus. Jätame Bolti ripakile, ostab Hiina selle ära!

Eile tuli Euroopa Komisjon välja põhimõtetega, kuidas liikmesriigid peaksid korraldama väljumist kriisist. Kuidas võiks üle Euroopa piirangute mahavõtmine käia? Aga kuidas see peaks siis olema – Saksamaa teatas eile, et tahaks koole natuke avada 4. maist, meil on räägitud 15. maist. Kuidas see peaks käima, et kõik läheks hästi?

Eilse ettepaneku põhisisu on selles, et väljumine kriisist peaks olema koordineeritud. Erinevates liikmeriikides on kriisi sügavus erinev ja päris ühel ajal ja ühtede meetmetega ei soovi keegi kriisist väljumist. Mõnes riigis poleks mingeid meetmeid isegi pidanud rakendama, sest seda, mida üritati tõrjuda, pole olemas. Need meetmed tuleks siis lõpetada.



Põhiline eesmärk on koordineerida tegevusi. Mitte nii, nagu käis piiride kinnipanek. Kõik me teame, mis juhtus Poolas, aga peame meeles pidama, et ega Eesti targem polnud. Eesti pani ka piirid kinni, et ei räägitud ei lätlaste ega soomlastega.

Kriisist väljumisel on suur oht, kus mõnes riigis, kus viirust pole olnud, võidakse see saada, kui kergekäeliselt mõnes riigis piirangud kergekäeliselt lõpetatakse.

Komisjoni plaanis öeldakse, et meetmete kaotamiseks on vaja luua mingi äpp või süsteem, mis aitaks teha uue haigusjuhu puhul kindlaks, kellega inimene on kokku puutunud. Eestiski on sellest aina enam juttu. Kuidas seda teha, kas see on võimalik ühiskonnas, kus me ei jaga oma haiguste kohta andmeid, sest need on delikaatsed?



Parem oleks olnud, kui oleksime suutnud selliseid kontaktide fikseerimise lahendusi omada juba siis, kui see kriis lahvatas. Paraku mitmetes EL-i riikides mingi sellele kriisile vastu nii nagu mindi viirustele vastu möödunud sajandil.

Selles kriisis on olnud oluline sõnum WHO-lt, et tuleb testida. Ei piisa sellest, et testida 100 esimest juhtuit ära ja siis öelda, et rakendame lausalisi piiranguid, kuni viirusest jagu saame.

Me näeme, et viirus on püsivam ja vastupidavam ning need pikaajalised keelavad meetmed on ühiskonnale väga kulukad kanda. Kui sissetulekuid pole riikides, siis kannatavad ka arstid, meditsiiniteenistused. See tähendab, et majanduskahju võib tappa rohkem inimesi kui viirus.

See on üks väga keerukas optimeerimisülesanne.