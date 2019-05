Euroopa ajakirjanikud pidasid Tallinnas aru ajakirjanike turvalisuse üle: üks peamisi probleeme on kaitse füüsiliste ja verbaalsete rünnakute eest

EFJ üldkogu on esmakordselt ajaloos Eestis, Tallinnas. Eesti-poolne korraldaja on tänavu oma sajandat aastapäeva tähistav Eesti Ajakirjanike Liit (EAL), mis on üks Euroopa vanimaid ajakirjanike ühendusi. Üldkogul osales sada delegaati ja vaatlejat Euroopa ajakirjanike ühendustest. EFJi kuulub 72 liikmesorganisatsiooni (sh EAL) 45 Euroopa riigist, ühtekokku on esindatud 320 000 ajakirjanikku.