Euroopa äärmuspopulistid tulevad Tallinnasse istungit pidama

Fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID) on Euroopa Parlamendi (EP) suuruselt viies jõud. Sinna kuulub 73 liiget üheksast parlamendi liikmesriigist. Enamik neist on pärit Itaalia erakonnast Põhja Liiga (Lega), Prantsusmaa erakonnast Rahvusrinne (Rassemblement National) ja Saksamaa erakonnast Alternatiiv Saksamaale (AfD). Ka Jaak Madison on ID liige.

11. ja 12. detsembril peavad nad Tallinnas oma väljasõiduistungi.

Madisoni sõnul on see algatatud poliitgrupi enda poolt ning tegemist on tavapärase tööformaadiga. "Poliitgrupid korraldavad igal aastal väljasõiduüritusi erinevatesse riikidesse ning meie poliitgrupi esimene ametlik väljasõiduüritus on Eestisse," lisas ta.

Neljapäeval tutvutakse Eesti e-riigi ja eu-LISA keskustega, seejärel toimuvad kohtumised siseminister Mart Helme ja maaeluminister Arvo Alleriga. Reedel on kavas kommunismiohvrite memoriaali külastamine ning kohtumine rahandusminister Martin Helmega.

ID on fraktsiooni Rahvaste ja Vabaduste Euroopa (ENF) mantlipärija. 2019. aasta juulis valiti fraktsiooni esimeheks Marco Zanni(Itaalia).