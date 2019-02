Euronews avaldas teate EKRE tõrvikurongkäigust. Sündmus pälvis ka Iisraeli uudisteportaali tähelepanu

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, mille toetus on 20 protsendi ümber, korraldas eile tõrvikurongkäigu, millest võtsid osa ka sisserändajatevastane äärmusrühmitus Odini Sõdalased," kirjutab Euronewsi portaal.

Portaal märgib, et Euroopa Rahvusvaheliste Suhete Mõttekoda (European Council of Foreign Affairs) on oma hiljutises uuringus viidanud EKRE-le kui natsionalistlikule, ksenofoobsele, anti-liberaalsele ja euroskeptilisele jõule.

Iisreali uudisteportaal The Times of Israel kajastas samuti sündmust ja kirjeldas Eesti praegust valimissituatsiooni. Väljaanne märkis, et EKRE populaarsuse põhjus peitub selles, et maapiirkondade inimesed tunnevad end hüljatuna, mis on tekitanud usaldamatust. Eestis toimuv sarnaneb portaali sõnul seetõttu teiste Euroopa Liidu maade paremtiival olevate natsionalistlike erakondadi puudutavate trendidega.

Väljaandele andis kommentaari ka politoloog Tõnis Saarts.