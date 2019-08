Eurobaromeeter: arvamus Euroopa liidust on aastate kõrgeimal tasemel

Usaldus ja optimism tuleviku suhtes

Usaldus ELi vastu on kõrgeimal tasemel alates 2014. aastast ja jätkuvalt suurem kui usaldus liikmesriikide valitsuste või parlamentide vastu. Usaldus on kasvanud 20 liikmesriigis: näitajad on kõrgeimad Leedus (72%), Taanis (68%) ja Eestis (60%).

Pärast eelmist Eurobaromeetri uuringut, mis korraldati 2018. aasta sügisel, on nende vastanute osakaal, kellel on EList positiivne kuvand (45%), kasvanud 23 ELi liikmesriigis ja jõudnud viimase kümne aasta kõrgeima tasemeni. Vastanutest 37%-l on EList neutraalne kuvand, negatiivne kuvand on aga vähem kui viiendikul, mis on kümne aasta madalaim näitaja.

Üle poole eurooplastest on ELi tuleviku suhtes optimistlikud ja ainult 34% on pessimistlikud. Optimism on suurim Iirimaal, Taanis, Leedus ja Poolas. Optimism on väiksem aga Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal.

55% eurooplastest väidab, et nad on demokraatia toimimisega ELis rahul. See on kõrgeim näitaja alates 2004. aasta sügisest.

Enamik eurooplasi leiab ka, et nende arvamust võetakse ELis kuulda. Kõrgeimad näitajad on Rootsis (86%), Taanis (81%) ja Madalmaades (76%).

Toetus eurole on rekordiliselt suur

Toetus majandus- ja rahaliidule ning eurole on saavutanud uue tipptaseme. Euroalal toetab ELi ühisraha rohkem kui kolmveerand vastanutest. ELis tervikuna püsib toetus eurole stabiilne - 62%.

Arvamus liikmesriikide majandusliku olukorra kohta jaguneb kaheks - 49% arvates on olukord hea ja 47% arvates kehv. Kõrgeimad näitajad on Luksemburgil, Taanil ja Madalmaadel. Positiivseid arvamusi oli kõige vähem Kreekas, Horvaatias ja Bulgaarias.