EÜL-i juht vastuseks Mart Helmele: akrediteering kinnitab TLÜ konkurentsivõimet

EÜL-i hämmastab siseministri toon kritiseerida avalik-õiguslikku ülikooli, mis kuulub QS World Ranking 2019 edetabeli koostajate hinnangul seitsme protsendi parimate ülikoolide hulka.

“Kõrghariduse eestkosteorganisatsioonina ootame, et esitatud väited toetuksid faktidele. Nii õpetatakse kõrgkoolides ning sellest peaksid juhinduma ka kõrged tippjuhid. Seda eriti ajal, mil informatsioon levib kiiresti ning väärinformatsiooni levik on ohtlikult suur. Faktidele toetuvad väited aitavad teha vahet, mis on õige ja mis vale,” ütles Pilliroog.

Eestis tegeleb kõrgkoolide õppekvaliteedi hindamisega ning akrediteerimisega ekspertidest koosnev kompetentsikeskus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). EKKA kuulub Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse (EQAR) ning EKKA rahvusvaheline tegevus hõlmab nii piiriülest hindamistegevust, rahvusvahelist nõustamist kui muid rahvusvahelisi projekte.

EKKA on Tallinna Ülikoolile korduvalt andnud akrediteeringu ning seeläbi kinnitanud, et Tallinna Ülikooli õppekvaliteet on konkurentsivõimeline nii Eestis kui ka välismaal. Sellest tulenevalt jääb EÜL-ile arusaamatuks, millistel alustel väidab minister Helme, et TLÜ teaduse tase on olematu ning selle tõttu ei peaks sellele asutusele teadusraha eraldama.