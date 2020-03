Ettevõtjad pakuvad miljoneid kaitsevahendeid, aga hooldekodu peab maske ikka mustalt turult hankima

"Kui jõuaks tänase päeva jooksul veel infot edastada, oleksin väga

tänulik," palub abi pakkuv Hruštšov terviseametilt neljapäeval. Amet pole siiani teada andnud, kui palju neil miskit vaja läheks. Ütlesid vaid, et uurivad, kas on vaja.

Hruštšov ütles Delfile, et ettevõte on teinud juba edukaid tarneid Hispaaniasse ja Itaaliasse ja nüüd kogutakse ka Põhja-Euroopa vajadusi. Kuna terviseamet pole otseselt huvi tundnud, ei ole võimalik tellimust ka sisse anda.

Pakkujaid on teisigi - Aastaid Aasia ja Euroopa vahelise transiidiga tegelenud Jürgen kirjutas terviseametile, et koheselt oleks saada 2 miljonit kirurgilist kaitsemaski. Eestis läheks praeguse hinanngu kohaselt neid vaja ligi 10 miljonit. Ettevõtja pakub, et võib organiseerida ka kaitseprille, kindaid ja kaitseriietust.

Tarnimishuvilisi ei jõua kokku lugedagi. Samuti mitte kõiki kohalikke ettevõtjaid, kes valmis masinad kaitsevarustuse tootmiseks ümber seadistama. Nii andis endast märku näiteks tavaolukorras individuaalõmblustele spetsialiseerunud SRS Kompanii.

Aab: pakkujaid on sadu, asjakohaseid vähe

Reedel andis riigis valitseva eriolukorra juht Jüri Ratas korralduse kaitsevahendite hankimise vastutus riigihalduse ministri Jaak Aabi kanda.

Ülesande saanud Aab ütles täna Delfile, et pakkumisi ettevõtete poolt esitatud sadu, aga enamus neist ei ole kas usaldusväärsed või ei paku kiiret lahendust. "Meie ametnikud on kaks päeva kontrollinid taustasid nii läbi välisministeeriumi kui PPA," ütles Aab.

"Aga oleme sõelunud välja mõne pakkumise, millega nüüd tegeleme. Osa Euroopast, osa Aasiast. Selgemad oleme homme hommikuks," ütles Aab.

Aabi sõnul on lootust, et käesoleval nädalal jõuab kohale suurem kogus tellimusi. "Mina hakkasin tellimustega tegelema reedel, varasematega on tegelenud terviseamet. Kolm tellimust on tehtud - osa neist ei jõudnud õigel ajal kohale, osa peaks tulema sel nädalal," ütles Aab.

"Põhiline häda, mis kogu maailmas praegu on: lepingu ja tarnetähtajad - mitte ükski ei pea paika," selgitas Aab suurimat probleemi.

Kuid kas tarneprobleeme võiks lahendada nõnda, et tooks ise kauba ära? "Jah, praegu suhtleme nende logistikafirmade ja kauplejatega, kes suudavad ise ära tuua. Meil on vaja mitme kuu varu," ütles Aab, et konkreetne pakkumine eeldab tšarteriga ära toomist. "Kui on suurem tellimus, oleme valmis ka ise ära tooma. Lennukeid pakutakse igalt poolt, ei ole probleemi," ütles Aab.