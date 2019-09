Ettevõtjad ei kinnita, nagu ei nõuaks nad teenindajatelt eesti keele oskust

Bolti avalike suhete juht Karin Kase rääkis Delfile, et Bolt on sõidujagamisplatvorm, mis tähendab seda, et juhid ei ole nende töötajad. "Me pakume neile platvormi, mille abil nad saavad kasutajatele sõiduteenust pakkuda. Juhtide keeleoskuse kontroll ei ole ega peakski olema teenust vahendava platvormi ülesanne, seda kontrollib teenindajakaarti välja andes MuPo (Tallinna munitsipaalpolitsei amet – toim.)," rääkis Kase.

"Üle poole meie juhtidest sõidavad osalise tööajaga, sest nad pakuvad teenust mõne muu tegevuse kõrvalt, olgu selleks siis õppimine, teine töökoht või kodused kohustused. Meil on hea meel, et me saame pakkuda paindlikku võimalust teha tööd või teenida lisaraha inimestele, kellel muidu võib-olla oleks keeruline tööd leida," ütles Kase.

"Bolti rakenduses saab iga sõitja valida enda asukoha, reisi sihtkoha ning tutvuda teenuse hinnaga selles keeles, milles kasutaja soovib, näiteks eesti keeles. Nii et täiendav suhtlus juhiga ei ole enamikel juhtudel isegi vajalik. Samuti pakume Bolti juhtidele ja sõitjatele Eestis kasutajatuge eesti, vene ja inglise keeles," lisas ta.

Kauplusteketti Comarket pidava ABC Supermarkets AS-i juhatuse liige Andrus Põld ütles, et ettevõttes töötavad küll mõned välisüliõpilased, kes ei oma nõutavat keeletunnistust, kuid nad õpivad eesti keelt ja suudavad Eesti keeles suhelda. "Valdavalt on nad ametikohtadel, mis ei ole otsekontaktis kliendiga. Värvanud oleme nad seetõttu, et tegemist on tublide inimestega ja Eestis valitseb tööjõupuudus teenindussektoris," rääkis Põld.