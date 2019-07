Ettevaatust suplemisel: soe vesi on loonud Läänemeres soodsad tingimused mikroobide kasvuks

„Mikroobe sisaldavas vees võib ujuda, kuid pole soovitav vett alla neelata. Riskifaktoriks on vigastatud naha kontakt mereveega,“ ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Tiks.

Haigestumise risk on kõrgem nõrgenenud immuunsusega inimestel. Tähelepanelikud peaksid mererandu või ka siseveekogusid külastades olema allergikud ja väikelastega randades viibijad. Haavanakkuste ennetamiseks on soovitav vältida lahtiste haavade kokkupuudet mereveega.

Pärast suplust on soovitav end puhta veega üle loputada ja vahetada ujumisriided.

Terviseamet juhib tähelepanu sellele, et kui suplusrannas lehvib punane lipp, pole suplemine ohutu. Suplusranna olukorraga tuleks kindlasti tutvuda enne supluskohta minemist. Vett jälgitakse ja analüüsitakse ning suplejaid teavitatakse ohu korral. Kollase lipu režiim tähendab supleja jaoks vette minekut omal vastutusel.

Ilmateenistuse andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 18 kraadi.

Homme tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul 4-9 m/s. Sooja tuleb 22-27, rannikul kohati 20 kraadi.

Esmaspäeval tuleb Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on sadu tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-7 m/s. Sooja tuleb 17-22 kraadi. Ida-Eestis on samas vahelduva pilvisusega ilm ja hoovihma sajab kohati. Puhub ida- ja kagutuul 2-7, kirderannikul puhanguti 12 m/s. Sooja tuleb 21-25 kraadi.

Teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Sooja tuleb 19-25 kraadi.