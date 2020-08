Ettevaatust! Sinivetikaohu tõttu ei ole soovitav Pärnu randades supelda

Pilt on illustratiivne. Ekspress Meedia

Kuna terviseamet on visuaalse vaatluse põhjal tuvastanud, et Pärnus on nii Mai kui keskrannas ja ka Valgerannas märke sinivetikatest, et ole praegu soovitav neis randades vette minna.