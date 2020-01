Ettevaatust! Petised pakuvad südamehaigeile internetis libaravimit

Tema sõnul on tabatud kõige haavatavamat sihtgruppi: kõrge vererõhk on probleemiks pea pooltele keskealistele ja vanematele. Ta rõhutab, et tegemist on Veterinaar- ja Toiduameti poolt keelustatud toidulisandiga. „Keegi pole uurinud, millised mõjud sellel toidulisandil on. Positiivsed ei ole need kindlasti,” kinnitab ta.

Viigimaa sõnul on kurb, et meeleheitel patsiendid on tervenemise nimel valmis milleks iganes ning seetõttu on neile võimalik keelatud kaupa pähe määrida. „Loobumine pärisravist on väga sage probleem,” toob ta välja kõige suurema mure, „inimeste ohuteadlikkust tuleks tõsta. Eriti vanemaealised inimesed ei oska internetis orienteeruda. Nende jaoks on kõik, mis kirja pandud, tõde.”

Võltstoote vahedajatele jälile saada on sisuliselt võimatu. Sama kinnitab ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve liit. „Oleme uurinud reklaami tausta, kuid ettevõtja nime pole tuvastanud. Küll aga oleme välja selgitanud, et tegemist on USA-s registreeritud veebilehega ning seetõttu ei ole meil mingit võimalust nende tegevust takistada. TTJA saab tegutseda vaid juhul, kui kaupleja on registreeritud Euroopa Liidus,” selgitab TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe. Kaebusi ravimi kohta tarbijatelt tema sõnul seni laekunud ei ole.