Ettevaatust! Ööl vastu homset muutuvad teed väga libedaks, hoiatab riigi ilmateenistus

Vastu hommikut tekib mitmel pool ka udu. Öösel sajab lisaks ka lund ja lörtsi, Ida-Eestis langeb temperatuur kuni -4ni, Lääne-Eestis nullini.

Homme puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öö hakul on 0..-4, saartel kuni +3°C, hommikuks tõuseb. Päeval jääme sooja ja niiskesse õhumassi. Kohati sajab uduvihma ning puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on +1..+4°

Pühapäeval (9.02) laieneb Eesti kohale aktiivse madalrõhkkonna idaserv. Kohati sajab vihma. Edela- ja lõunatuul tugevneb pärastlõunal sisemaal puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel sisemaal -1..+4, päeval +2..+6°C.