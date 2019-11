ETTEVAATUST! Libe tee kasvatab võimsalt EMO patsientide arvu; liiklusõnnetuste arv oli lõunaks kasvanud üle 70!

Tallinnas ja Harjumaal oli täna hommikul kella 9.30 seisuga libeduse tõttu juhtunud üle 40 liiklusõnnetuse, kus õnneks keegi kannatada pole saanud. Eile hommikul juhtus üle 20 õnnetuse Lõuna-Eesti teedel, teatas PPA pressiteate vahendusel.

Kell 13.30 seisuga on Põhja-Eestis liiklusõnnetuste arv kasvanud juba 70-ni. Õnneks on endiselt tegemist juhtumitega, mille raames keegi tõsiselt kannatada pole saanud - suuremalt jaolt on libedus põhjustanud plekimõlkimisi.

Lõuna- ja Ida-Eestis pole ilmastik liiklusõnnetusteks hetkeseisuga veel põhjust andnud.

"See statistika näitab, et sõidukijuhtidel on aeg meelde tuletada talvised sõiduvõtted – alustades auto lumest ja jääst puhastamisest kuni piisava aja varumiseni oma teekonna läbimiseks. Tuleb arvestada nii kaasliiklejatega kui ka sellega, et libedaga pikeneb pidurdusteekond," rääkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Suured maanteed on soolamärjad, eriti ettevaatlik tuleb olla kõrvalteedel ja metsavahelistel lõikudel. Muutunud ilmaolud tähendavad, et autojuhtidel on viimane aeg panna oma sõidukile alla talverehvid.

"Kuigi need on kohustuslikud alates 1. detsembrist, nõuavad reaalsed teeolud juba praegu talverehvidega sõitmist. Musta jää puhul ei piisa ainult talverehvidest, lisaks sellele tuleb oma sõiduvõtteid kohaldada ilma- ja teeoludele vastavaks," ütles Kullamäe.

Kullamäe kinnitusel on politsei valmis alates detsembrist sõitjate rehvivalikut kontrollima ning rikkujad vastutusele võtma.

Ida-Tallinna keskhaigla soovitab hommikul kodust lahkudes hinnata tänavate olukorda ning enda jalanõusid - vältida tuleks kõrgeid kontsi ja libeda tallaga jalavarje.

"Hea võimalus oma teekonda ohutuks muuta on osta turvanaelikud, mis pannakse jalanõu alla ja on üks odavaim ja tõhusaim võimalus libedal tänaval jalgele jääda. Vanematel inimestel ei maksa peljata kätte võtta jääotsaga keppi," ütles haigla pressiesindaja Mägi. "Oma tervisele tasub mõelda, sest luumurrust paranemine võtab minimaalselt aega neli nädalat, tüsistuste korral kauemgi."

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles Delfile hommikul kella 10 ajal, et kiirabile ei ole libedus märkimisväärselt rohkem tööd andnud. "Viimase 24 tunniga on olnud kuus liiklusavarii ohvrit ja seitse inimest, kes on libedusega kukkunud," ütles Adlas.

Kui tavapäraselt on ööpäeva jooksul Tallinna kiirabil väljakutseid 250-280 ja erakordsetel päevadel 340 kandis, siis möödunud ööpäevaga, kuhu jääb veel ka tänahommikune olukord, oli väljakutseid 260. Et libedus hakkas probleeme tekitama alles varahommikul, võib mõistagi see number uue ööpäeva jooksul tõusta.