Ettevaatust! Eile jäid hätta kaks Haaberstis merejääle läinud last

www.DELFI.ee RUS

Foto: Vallo Kruuser

24. novembril kell 17:30 sai Häirekeskus teate, et Haabersti linnaosas Rocca al Mare rannapromenaadi juures on merel kaks last.