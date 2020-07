Ettevaatus ennekõike: Tartu lasteaed sulgeks ajutiselt rühma, kuna üks lapsevanem puutus koroonahaigega kokku

Tähtvere lasteaia direktor Eike Oras selgitas, et selgus, et ühe kasvandiku lapsevanem puutus tööl kokku koroonahaigega. "Arutasime rühma lapsevanematega seda asja ja otsustasime, et igaks juhuks tasuks ajutiselt koju jääda," rääkis Oras.

Rühmas oli kaheksa pere lapsed, Oras ütles, et pered olid lasteaiaga samal nõul, et kuigi nakkust rühmas pole, tasuks ettevaatuse mõttes koju jääda. "Lapsed on kodus nädala või kaks olenevalt sellest, kuidas nende peredel võimalik on," selgitas direktor. Ta ütles, et teised rühmad, kes selle rühmaga kokku ei puutunud, käivad lasteaias edasi.

"Puhastame ruumid ja pinnad nagu alati. Ühtegi kinnitatud koroonaviiruse juhtu meil ei ole, aga nii tundus kindlam," ütles Oras.

Tartust sai nädal aega tagasi alguse suurem koroonapuhang, kui üks koroonaviiruse sümptomitega tartlane spaad, ostukeskust ning kino külastas. Kuigi kinokülastuseks kahtlustas tartlane viirust, läks ta sinna ometigi, kuna piletid olid soetatud. Tartu puhangu tõttu on nakatunud juba 15 inimest, lähikontaktseid on üle saja.