Ettevaatus ennekõike: Tallinna Kunstigümnaasium saatis palavikuga õpilased koju

Eile seisis kooliõde Kunstigümnaasiumi garderoobis ja mõõtis õpilaste temperatuuri. Koju saadeti nii haigusnähtudega - nagu köha ja nohu - kui ka palavikuga õpilased.

"See on ettevaatusabinõu, et viiruse levikut ära hoida. Õpilased, kes reisisid vaheajal koroona leviku piirkondades kooli ei tulnudki, vaid jäid koju nagu terviseamet soovitas. Eile saatsime koju õpilased, kellel olid küll haigusnähud, aga riskipiirkonnas reisinud ei ole. Ilmselt on neil muu haiguse sümptomid, aga igaks juhuks tasub ettevaatlik olla," ütles Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults.

Ta lisas, et Kunstigümnaasiumi õpetajad, kelle lapsed õpivad Kristiine gümnaasiumis, otsustasid samuti igaks juhuks koju jääda. "Lihtsam on selliseid asju ennetada, kui pärast tagajärgedega tegeleda," ütles Sults.

Õpilased, kes peavad kodus olema, õppetööst Sultsi sõnul maha ei jää. "Õpetajad sisestavad õppimise e-kooli sel viisil, et lapsed saavad kodus õppetööga tegeleda. Juhul kui koolis on vähe õpilasi, siis võime teha tunniplaanis muudatusi ja erinevaid klasse omavahel liita," kinnitas ta eile kooli Facebooki lehel.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!