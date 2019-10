Et vingugaas enam elusid ei viiks: uus määrus kohustab elanikke regulaarselt gaasiseadmeid kontrollida lasta

„Täna on paraku tuhandetes 70-90ndatel ehitatud gaasiküttega kortermajades gaasiveesoojendid, mille turvalisuse ja töökindluse suhtes puuduvad ajakohased andmed,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Lisaks on paljud korterelamud rekonstrueeritud, inimesed on oma kodudes remonti teinud, kuid sageli pole meeles peetud, et gaasiseade vajab töötamiseks piisavalt õhku, mistõttu on juhtunud ka varasemast rohkem õnnetusi,“ tõdes minister ministeeriumi vahendusel.

„Kehtima hakkava õiguse kohaselt tuleb gaasipaigaldistele teha audit üksnes enne esmakordset kasutusele võtmist ja pärast ümberehitamist. Täiendavalt kehtestatakse elamutes paiknevatele küttegaasiseadmetele korralise kontrolli kohustus iga 4 aasta tagant pädeva isiku poolt. Kontrollida tuleb kodudes kütmiseks ja vee soojendamiseks kasutatavaid gaasipaigaldisi,“ selgitas MKM-i siseturu asekantsler Kristi Talving.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Kaur Kajak rõhutab, et gaasipaigaldise korrashoiu ja ohutuse eest vastutab paigaldise omanik. „Kui kodus on gaasiseade, kutsume inimesi üles paigaldama eluruumi vingugaasiandur. Kodudes paiknevaid gaasiseadmeid tuleb korras hoida ja ümberehituste puhul kaasata kindlasti selleks pädevad isikud.“