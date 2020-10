Estonias võib olla mitu auku

ETV saade "Pealtnägija" teatas oma sotsiaalmeediakanalil, et Eesti eksperdid, kes nägid osaliselt ka sukeldumiste „musta“ materjali, väidatvad, et filmimehed ei räägi kogu tõde ja varjavad olulisi kaadreid.Filmitegijad ise ei kinnita ega kummuta „Pealtnägijale“ selliseid väiteid.

Dokumentalistid pakkusid Eesti riigile korduvalt võimalust veealuste kaadritega tutvuda ja septembri keskel sõitiski täiendavalt Oslosse materjali vaatama ekspertide grupp, kuhu kuulusid Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur ja laevaehituse doktor Kristjan Tabri, Baltic Workboatsi juht Märten Vaikmaa, tema firmaga seotud laevaehituse magister Ingmar Pill, vahitüürimees ja merendusekspert Tauri Roosipuu ja välisministri nõunik Mart Luik.

Kõik kolm Norra pealinnas käinud tehnilist eksperti kinnitavad, et neile näidati ka kaadreid, mis lõpuks filmi ei mahtunud, aga muudavad oluliselt järeldusi.

„Minu jaoks on see häiriv, et see lugupeetud rootsi ajakirjanik manipuleerib pooltõdedega. Inimesed saavad kõvasti pihta ja emotsioonid on kõrged ühiskonnas, algatatakse mingeid uurimisi, aga samas võiksid nad oma loo materjali jagada ausalt nagu asjad on,“ ütleb 20 aastat laevaehitusega tegelenud Märten Vaikmaa.

