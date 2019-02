Estonial uppunute omaste kaebus jõuab aprillis Pariisi kohtusse

Kirjas teatas ohvreid esindav advokaadibüroo Schmill&Lombrez, et kohtu president määras istungid Nanterre' tsiviilkohtus kahele päevale, 12. ja 15. aprilllile 2019, vahendab ERR Uudised. Istung toimub prantsuse keeles ja tõlkevõimalus büroo kinnitusel puudub.

Protsess on kestnud juba 22 aastat, mille sisuks on Estonia protsessi ühingu ühishagi parvlaeva Estonia ehitanud laevaehitusettevõtte Meyer Werft ja laeva klassifitseerija Bureau Veritas vastu.

Viimased 15 aastat on juhtumiga tegelenud prantsuse advokaadibüroo Schmill&Lombrez, kuid hagi edasiareng on olnud olematu.

Estonia 3. tüürimehe Andres Tammese lesk Sigrid Tammes rääkis ERR-ile, et info liikumine kohtuprotsessi arengutest on olnud kogu protsessi ajal äärmiselt napp. Enne nüüd saabunud kirja said protsessis osalejad infot protsessi seisu kohta viimati 2014. aastal.

Omaksed ootavad aga endiselt sellelt protsessilt lahendit, mis ei kinnitaks pelgalt tõdemust, et laev uppus, kuna visiir kukkus ära. 28. septembril 1994 oli MS Estonia pardal 989 inimest, kellest Eesti kodanikke oli 347. Koos laevaga hukkus kokku 852 inimest, sealhulgas 285 Eesti kodanikku.