Estonial hukkunute lähedaste kaebus jõudis kohtusse

Pariisi äärelinnas Nanterre'is, kus on Estonia klassifitseerinud firma Bureau Veritase kontor, algasid täna kohtuistungid, vahendab ERRi uudisteportaal.

Juba 1996. aastal esmakordselt sisse antud hagis süüdistavad kannatanud ja hukkunute lähedased katastroofis Prantsusmaa klassifitseerimisfirmat Bureau Veritas ja Saksamaa laevaehitajat Meyer Werft

Protsessi algus on veninud uskumatult kaua seetõttu, et süüdistatavad on vaidlustanud kõike, mis võimalik. Ka reedel kulus osa ajast arutamisele, kas kõigil hagejatel on üldse õigus kaebamiseks ja kas asja tuleb arutada Prantsusmaal või hoopis Rootsis või Saksamaal.

Kohtusaalis olid aga laeva detailide näidised ja jõuti ka asjani.

Laevahuku ametlik uurimine tõi välja, et selle põhjustasid konstruktsioonivead ehk eelkõige liignõrgad visiiri kinnitused, puudulik rammvahesein ja rambi seotus visiiriga.

Kannatanuid ja ohvrite lähedasi esindav advokaadibüroo Schmill&Lombrez leiab, et põhivastutaja on just klassifitseerimisfirma.