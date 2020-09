Estonia uus dokfilm: reisilaeva tabas jõuline löök, mis rebis laevakeresse augu

Ametliku versiooni järgi uppus Estonia seetõttu, et vöörivisiir tuli tormisel merel küljest ja tohutu hulk vett tungis autotekile, mis viis laeva ümbermineku ja uppumiseni.

Mitmed ellujäänud ei ole aga nõus ametliku uurimisraporti järeldustega, sest nende arvates ei ole protsessi kirjeldatud viisil, millele nemad tunnistajaks olid.

Seetõttu toetavad paljud filmitegijate projekti, mis on aga viinud süüdistusteni hauarahu rikkumises.

Üks sellistest ellujäänutest on Rolf Sörman Stockholmist. Ta oli konverentsireisil koos 11 töökaaslasega. Vaid kolm neist naasis koju.

„Miks see 25 aastat hiljem oluline on? Noh, seetõttu, et me ei tea, kuidas see õnnetus tegelikult juhtus. Ja minu jaoks on asi tuleviku mereohutuses – minu laste, minu lapselaste omas ja üle maailma,” ütles Sörman.

Anders Eriksson Karlskogast on teine ellujäänu, keda dokumentaalfilmi „Estonia – leid, mis muudab kõike” jaoks intervjueeriti.

„Sellise suure katastroofi puhul, nagu Estonia on, peab teadma, mis juhtus, miks see juhtus. Ja eelkõige, et see uuesti ei juhtuks! Ja ma olen veendunud, et tõde tuleb lõpuks välja,” ütles Eriksson.

