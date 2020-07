Estonia teatri töötajatel on kuu aega, et oma muresid usaldusisikuga jagada

Aivar Mäe ahistamissüüdistused



29. juunil alustas politsei Aivar Mäe ahistamiskahtluse osas menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Samal päeval teatas Tallinna kesklinna politsei, et ameti poole on pöördunud kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas Mäe neid töötamise ajal on seksuaalselt ahistanud.

Mäe pöördus oma õiguste kaitseks vandeadvokaat Paul Kerese poole. Seni, kuni uurimine käib, annab nende kokkuleppe järgi ahistamiskahtluste osas kommentaare vaid Keres.





Juuni keskpaigas avaldas Eesti Ekspress kümnekonna töötaja kirjeldused sellest, kuidas teatri direktor on neid alandanud ja ahistanud.