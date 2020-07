Estonia teatri palgatud usaldusisikul on jäänud veel paar nädalat töötajate kuulamiseks

Rohtla ise ei soovinud mitte midagi kommenteerida. Ta ütles, et Estonia nõukogu saab jagada kommentaare siseprobleemide lahendamise kohta. Rohtla alustas Estonias tööd 14. juulist ning peab asjast ülevaate saama 14. augustiks. See tähendab, et tal on aega jäänud veel pisut üle paari nädala.



Rahvusooperi nõukogu liige Mart Mikk ei olnud samuti nõus midagi praegu kommenteerima. “Las nad tegelevad sellega ära ja siis saab rääkida,” sõnas Mikk, kes on Estonia Seltsi juhatuse nimetatud liige nõukogus.

Juuni keskpaigas avaldas Eesti Ekspress kümnekonna töötaja kirjeldused sellest, kuidas teatri direktor on neid alandanud ja ahistanud.

29. juunil alustas politsei Aivar Mäe ahistamiskahtluse osas menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Samal päeval teatas Tallinna kesklinna politsei, et ameti poole on pöördunud kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas Mäe neid töötamise ajal on seksuaalselt ahistanud.

Mäe pöördus oma õiguste kaitseks vandeadvokaat Paul Kerese poole. Seni, kuni uurimine käib, annab nende kokkuleppe järgi ahistamiskahtluste osas kommentaare vaid Keres.